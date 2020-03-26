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أقرّ الأسترالي برانتون تارانت مرتكب مجزرة مسجديْ مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية الإرهابية، التي وقعت في مارس من العام الماضي، بالذنب في كل التهم الموجهة إليه.
وبعد مرور نحو عام على مجزرة المسجدين التي أودت بـ51 شخصًا وإصابة 40 آخرين، مَثُل تارانت (29 عامًا) اليوم أمام المحكمة العليا في كرايستشيرش، عبر رابط فيديو، وأقرّ بالذنب في 51 تهمة بالقتل و40 تهمة بالشروع في القتل واتهامٍ واحدٍ بالتورط في عمل إرهابي.مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441 08:36 AM
وجّهت إليه 51 تهمة بالقتل و40 بالشروع في القتل وواحدة بالتورط في عمل إرهابي
أقرّ الأسترالي برانتون تارانت مرتكب مجزرة مسجديْ مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية الإرهابية، التي وقعت في مارس من العام الماضي، بالذنب في كل التهم الموجهة إليه.
وبعد مرور نحو عام على مجزرة المسجدين التي أودت بـ51 شخصًا وإصابة 40 آخرين، مَثُل تارانت (29 عامًا) اليوم أمام المحكمة العليا في كرايستشيرش، عبر رابط فيديو، وأقرّ بالذنب في 51 تهمة بالقتل و40 تهمة بالشروع في القتل واتهامٍ واحدٍ بالتورط في عمل إرهابي.
، مرتكب مجزرة مسجديْ مدينة كرايستشيرش يُقر بالذنب في كل التهم الموجهة إليه ،
المصدر : الخليج 365
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