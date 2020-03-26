- 1/3
- 2/3
- 3/3
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، مشروع قانونٍ بتريليونيْ دولار، يهدف إلى مساعدة العمال العاطلين والصناعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا؛ طِبقًا لـ"رويترز".
ويشمل المشروع أيضًا توفير مليارات الدولارات لشراء المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها في البلاد، بعد أن تجاوَزَ عدد المصابين بكورونا فيها 60 ألف شخص وعدد الوفيات 800.
وأحال مجلس الشيوخ مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي قد يصوّت عليه هذا الأسبوع.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إصابة أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية في الوزارة بفيروس كورونا المستجد، في 24 مارس الجاري.مجلس الشيوخ الأمريكي فيروس كورونا الجديد
"الشيوخ الأمريكي" يقر مشروع قانون بتريليونيْ دولار لمواجهة كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-26
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، مشروع قانونٍ بتريليونيْ دولار، يهدف إلى مساعدة العمال العاطلين والصناعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا؛ طِبقًا لـ"رويترز".
ويشمل المشروع أيضًا توفير مليارات الدولارات لشراء المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها في البلاد، بعد أن تجاوَزَ عدد المصابين بكورونا فيها 60 ألف شخص وعدد الوفيات 800.
وأحال مجلس الشيوخ مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي قد يصوّت عليه هذا الأسبوع.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إصابة أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية في الوزارة بفيروس كورونا المستجد، في 24 مارس الجاري.
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
08:39 AM
"البنتاغون" يعلن إصابة أحد الجنود في مقره بالفيروس
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، مشروع قانونٍ بتريليونيْ دولار، يهدف إلى مساعدة العمال العاطلين والصناعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا؛ طِبقًا لـ"رويترز".
ويشمل المشروع أيضًا توفير مليارات الدولارات لشراء المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها في البلاد، بعد أن تجاوَزَ عدد المصابين بكورونا فيها 60 ألف شخص وعدد الوفيات 800.
وأحال مجلس الشيوخ مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي قد يصوّت عليه هذا الأسبوع.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إصابة أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية في الوزارة بفيروس كورونا المستجد، في 24 مارس الجاري.
، "الشيوخ الأمريكي" يقر مشروع قانون بتريليونيْ دولار لمواجهة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "الشيوخ الأمريكي" يقر مشروع قانون بتريليونيْ دولار لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.