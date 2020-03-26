، "الشيوخ الأمريكي" يقر مشروع قانون بتريليونيْ دولار لمواجهة كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - "البنتاغون" يعلن إصابة أحد الجنود في مقره بالفيروس

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، مشروع قانونٍ بتريليونيْ دولار، يهدف إلى مساعدة العمال العاطلين والصناعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا؛ طِبقًا لـ"رويترز".

ويشمل المشروع أيضًا توفير مليارات الدولارات لشراء المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها في البلاد، بعد أن تجاوَزَ عدد المصابين بكورونا فيها 60 ألف شخص وعدد الوفيات 800.

وأحال مجلس الشيوخ مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي قد يصوّت عليه هذا الأسبوع.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إصابة أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية في الوزارة بفيروس كورونا المستجد، في 24 مارس الجاري.مجلس الشيوخ الأمريكي فيروس كورونا الجديد