محمد بن مسعود - الدمام - لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 9241 حالة سجلت كوريا الجنوبية 5 حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 131 حالة. وذكرت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم، أنه تم أيضًا تسجيل 104 حالات إصابة بالفيروس؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 9241 حالة.فيروس كورونا الجديد كوريا الجنوبية 26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441 08:35 AM Advertisements لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 9241 حالة كوريا الجنوبية: 5 وفيات و104 حالات إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية كوريا الجنوبية: 5 وفيات و104 حالات إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت كوريا الجنوبية 5 حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 131 حالة. وذكرت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم، أنه تم أيضًا تسجيل 104 حالات إصابة بالفيروس؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 9241 حالة. الكلمات المفتاحية ، كوريا الجنوبية: 5 وفيات و104 حالات إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ،

المصدر : الخليج 365

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