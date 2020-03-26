شكرا لمتابعة خبر عن طبيبة: العلاج يبدأ بالمضادات ثم دواء الملاريا والاستجابة ممتازة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشفت الطبيبة نور الجرباء، أن مرضى الفيروس التاجي " كشفت الطبيبة نور الجرباء، أن مرضى الفيروس التاجي " كورونا " يختلفون في تلقي الخبر، مشيرة إلى أن بعضهم في البداية يرفض ثم يتقبل حالته ويوافق على العلاج. وأوضحت الجرباء أن علاج الحالات، يبدأ بالمضادات الحيوية، وحاليا بدواء الملاريا والاستجابة ممتازة.

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