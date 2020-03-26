شكرا لمتابعة خبر عن العلياني: بعد الأزمة سنعتذر لكلمة " طفش " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): علق الإعلامي علي العلياني، اليوم السبت، على الأزمة التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس علق الإعلامي علي العلياني، اليوم السبت، على الأزمة التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا ، ومنع التجمعات والتجول، وتعليق العمل، وغيرها من الإجراءات. وقال العلياني: " بعد أزمة كورونا، سنعيد تعريف معنى كلمة (طفش)، سنعترف بأننا لم نكن نعرف المعنى الحقيقي لها " . وأضاف: " سنعتذر منها لأننا كررناها في حياتنا كثيراً بدون مبرر وفي غير موضعها ".

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