شكرا لمتابعة خبر عن عزل 10 مواطنين في الطائف بسبب وليمة حضرها قادم من تركيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):في دليل على أهمية تجنب التجمعات والازدحام، وضرورة البقاء بالمنزل في الفترة الراهنة، تسببت وليمة عشاء حضرها شخص مصاب، قادمًا من تركيا، في عزل 10 مواطنين بالطائف.
وينتظر المواطنون في عزلهم الانفرادي نتائج الفحص، بعدما تأكدت إصابة القادم من تركيا بالفيروس المستجد.
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن أمس الأربعاء، عن تسجيل 133 إصابة جديدة بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر عزل 10 مواطنين في الطائف بسبب وليمة حضرها قادم من تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.