شكرا لمتابعة خبر عن نصائح بالتسوق صباحًا من 6 إلى 11 لتخفيف الازدحام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):دشن عدد من الجهات المسؤولة حملة " التسوق في الصباح " ،داعين المواطنين والمقيمين، إلى التسوق في ساعات مبكرة من اليوم لتخفيف الازدحام، أو عبر التطبيقات الإلكترونية.
وتحث الحملة على أن يكون التسوق من الساعة الـ 6 وحتى 11 صباحاً، لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرا في كل من: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.
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