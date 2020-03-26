شكرا لمتابعة خبر عن نصائح بالتسوق صباحًا من 6 إلى 11 لتخفيف الازدحام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

دشن عدد من الجهات المسؤولة حملة " التسوق في الصباح " ،داعين المواطنين والمقيمين، إلى التسوق في ساعات مبكرة من اليوم لتخفيف الازدحام، أو عبر التطبيقات الإلكترونية.

وتحث الحملة على أن يكون التسوق من الساعة الـ 6 وحتى 11 صباحاً، لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرا في كل من: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.