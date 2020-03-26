شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الجهات الأمنية تتوصل لسائق المركبة الذي عبأ كميات من الأرز بالمزاحمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت وزارة التجارة ‏‏بالتعاون مع الجهات الأمنية، من الوصول إلى سائق المركبة الذي ظهر يعبيء كميات من الأرز في محافظة المزاحمية، في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت وزارة التجارة أنه جاري التحقق من سلامة وضع المنشأة التجارية التي يعمل بها والغرض من شراء هذه الكميات واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

Advertisements