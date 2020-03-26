شكرا لمتابعة خبر عن " بر وادي نخلة " تودع إعانات الأرامل والأيتام في حساباتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):

أطلقت جمعية البر الخيرية بوادي نخلة اليمانية، شرق مكة المكرمة، مشروعها الانساني لحماية أيتام قرى وهجر الوادي، ضد فيروس كورونا ، برفع معدل التثقيف، وتوفير وسائل الوقاية من المعقمات والكمامات والقفازات في حقائب صحية خاصة

فيما شرعت الجمعية في إيداع الاعانات الشهريه لأكثر من 110 يتيم وقرابة ٣٥ أرملة وذلك من خلال إيداع إعاناتهم الشهرية في حساباتهم البنكية كما قامت الجمعية بتوزيع السلال الغذائية دعما للأسر المستفيدة في ظل أزمة كورونا .

وفق ماأكده رئيس مجلس إدارة الجمعية ـ تركي السويهري مشيرا الي أن الجمعية قامت بتوزيع السلال الغذائيه التي بلغت أكثر من 650 سلة غذائية متنوعة الأصناف والحقائب الصحية التي تحتوي على المعقمات والكمامات والقفازات التي يتطلبها الوضع الراهن

موضحا ان الجمعية ترتكز أعمالها في مد يد العون والمساعدة للمحتاجين في نطاق عملها الجغرافي وتسهم في دلالة الأغنياء على الفقراء وتيسير سبل التبرع لهم بدون عناء.

وتستهدف الجمعية عدد من القرى والهجر بالاودية والشعاب بشرق مكة المكرمة. وتسعى الجمعية الى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي وهي حلقة وصل بين اهل الخير والعطاء وبين المعوزين والفقراء والمحتاجين من اهل تلك القرى والهجر وتعمل على تخفيف الأعباء المالية على الأسر المستفيدة من المواد الغذائية والعينية وسد حاجتهم.

وذكر السويهري أن الجمعية تحرص على تغطية المصاريف التشغيلية السنوية من خلال موارد رسمية ومعتمدة وبناء برامج الأسر المنتجة والإشراف عليها لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمستفيدين مشيرا إن الجمعية وضعت عددا من الأهداف لتحقيق رسالتها لتقديم أكبر قدر من الخدمات الاجتماعية والإنسانية لمحيطها الجغرافي ووسيلتها لذلك جمع أكبر قدر من التبرعات والهبات والصدقات والزكوات وتوزيعها توزيعاً عادلاً وفق النشاطات الاجتماعية.

و أضاف السويهري الي أن الجمعية تسعى إلى تحقيق معنى الأخوة الإسلامية والتعاون على الخير والإسهام في أعمال البر والإحسان من كفالة يتيم وإعاشة الأسر الفقيرة وافطار الصائمين والتنظيم والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية .

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وكذلك تم التنسيق مع عدد من البنوك وذلك لإيداع المساعدات التي تقدم للمحتاجين والارامل والايتام وكبار السن خلال شهر رمضان على الحسابات الخاصة لهم حيث يستطيع المستفيد صرف مساعدته خلال

شهر رمضان المبارك من كل عام كما تعمل الجمعية جادة على بناء مساكن خيرية لتسكين ذوي الحاجة والفاقة من اهالي تلك القرى والهجر وكذلك ترميم دور الايتام والارامل والعجزة والمساكين .

وقدم رئيس جمعية بر وادي نخلة شكره للجهات المؤسسات والأفراد الداعمين للجمعية .

والجدير بالذكر أن الجمعية ترعى أكثر من 350 أسرة وتكفل أكثر من 110 يتيم و35 أرملة وتقدم لهم الرعاية الكاملة .