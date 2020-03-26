السعودية اليوم / نيوزيلندا تعلن تسجيل 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



ولنغتون 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

سجلت نيوزيلندا 78 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأبرز المدير العام للصحة أشلي بلومفيلد في لقاء صحفي أن بعض الحالات الجديدة تتعلق بالسفر إلى الخارج، والتجمعات الجماهيرية السابقة.

وأضاف أنه من بين الحالات المكتشفة حديثا، تم إدخال سبعة أشخاص إلى المستشفى، لكن لا يوجد بينهم من أُدخل بوحدات العناية المركزة.

وأشار بلومفيلد إلى أن 27 شخصا من المرضى المصابين بالفيروس قد تماثلوا للشفاء.

وأوضح مفوض الشرطة مايك بوش أن العائدين إلى نيوزيلندا من الخارج اليوم، ولا يخضعون لخطة وضعهم بالحجر الصحي، فإنه يتم إرسالهم إلى أماكن للعزل الذاتي، من قبل ضباط جمارك وشرطة.

وأعلنت نيوزيلندا حالة الطوارئ أمس، قبل الدخول في إغلاق وطني اليوم.

// انتهى //

07:48ت م

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ولنغتون 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسسجلت نيوزيلندا 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، اليوم، وهو اليوم الأول من الإغلاق الوطني، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة والمحتملة إلى 283 حالة.وأبرز المدير العام للصحة أشلي بلومفيلد في لقاء صحفي أن بعض الحالات الجديدة تتعلق بالسفر إلى الخارج، والتجمعات الجماهيرية السابقة.وأضاف أنه من بين الحالات المكتشفة حديثا، تم إدخال سبعة أشخاص إلى المستشفى، لكن لا يوجد بينهم من أُدخل بوحدات العناية المركزة.وأشار بلومفيلد إلى أن 27 شخصا من المرضى المصابين بالفيروس قد تماثلوا للشفاء.وأوضح مفوض الشرطة مايك بوش أن العائدين إلى نيوزيلندا من الخارج اليوم، ولا يخضعون لخطة وضعهم بالحجر الصحي، فإنه يتم إرسالهم إلى أماكن للعزل الذاتي، من قبل ضباط جمارك وشرطة.وأعلنت نيوزيلندا حالة الطوارئ أمس، قبل الدخول في إغلاق وطني اليوم.// انتهى //07:48ت م0012

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