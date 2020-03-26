سياسي/ مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون بترليوني دولار لإنعاش الاقتصاد



واشنطن 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على مشروع قانون بقيمة 2 تريليون دولار أمريكي لإنعاش الاقتصاد الذي تضرر جراء

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل عقب التصويت على المشروع أمس :"هذه لحظة فخر لمجلس الشيوخ الأمريكي وبالنسبة للبلاد وسننتصر في هذه المعركة في المستقبل القريب".

وفي وقت سابق قال ماكونيل "هذه ليست حزمة تحفيز بل إغاثة طارئة"، مبينا أن هذا المشروع سيساعد سكان الولايات المتحدة على تجاوز هذه العاصفة، مشيرا إلى تفشي فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الأمريكي على هذا المشروع يوم الجمعة.

// انتهى //

07:44ت م

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واشنطن 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسوافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على مشروع قانون بقيمة 2 تريليون دولار أمريكي لإنعاش الاقتصاد الذي تضرر جراء فيروس كورونا المستجد.وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل عقب التصويت على المشروع أمس :"هذه لحظة فخر لمجلس الشيوخ الأمريكي وبالنسبة للبلاد وسننتصر في هذه المعركة في المستقبل القريب".وفي وقت سابق قال ماكونيل "هذه ليست حزمة تحفيز بل إغاثة طارئة"، مبينا أن هذا المشروع سيساعد سكان الولايات المتحدة على تجاوز هذه العاصفة، مشيرا إلى تفشي فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد.ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الأمريكي على هذا المشروع يوم الجمعة.// انتهى //07:44ت م0011

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