السعودية اليوم / الأرجنتين تسجل أكبر عدد حالات إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد



بوينس أيرس 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

سجلت الأرجنتين 117 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأكدت وزارة الصحة لأول مرة رصد حالات عدوى محلية. وبلغ عدد الوفيات ثماني حالات.

وتخضع الأرجنتين حاليا لحجر صحي إلزامي حتى 31 مارس، كما أن حدودها مغلقة أيضا أمام غير المقيمين خلال نفس الفترة.

// انتهى //

07:10ت م

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بوينس أيرس 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسسجلت الأرجنتين 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء في أكبر قفزة في يوم واحد حتى الآن، ليصل إجمالي الحالات إلى 502.وأكدت وزارة الصحة لأول مرة رصد حالات عدوى محلية. وبلغ عدد الوفيات ثماني حالات.وتخضع الأرجنتين حاليا لحجر صحي إلزامي حتى 31 مارس، كما أن حدودها مغلقة أيضا أمام غير المقيمين خلال نفس الفترة.// انتهى //07:10ت م0010

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