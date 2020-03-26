

سيئول 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 5 حالات وفاة إضافية بفيروس

وذكرت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم أنه تم أيضا تسجيل 104 حالات إصابة بالفيروس، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 9241 حالة.

// انتهى //

06:24ت م

0009



سيئول 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية 5 حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 131 حالة.وذكرت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم أنه تم أيضا تسجيل 104 حالات إصابة بالفيروس، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 9241 حالة.// انتهى //06:24ت م0009

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 5 وفيات و 104 حالات إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.