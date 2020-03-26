السعودية اليوم / نيويورك تسجل أكثر من 5000 إصابة جديدة بفيروس كورونا



واشنطن 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020م واس

أعلن حاكم ولاية نيويورك آندرو كوومو، تسجيل أكثر من 5000 حالة إصابة جديدة بفيروس

وبتسجيل هذا العدد من الإصابات، ارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس في الولاية إلى أكثر من 30 ألف حالة كما سجلت نيويورك 285 حالة وفاة حتى اليوم، وتعد الولاية الأكثر تسجيلا لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وأعلنتها السلطات سابقا منطقة كوارث.

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واشنطن 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020م واسأعلن حاكم ولاية نيويورك آندرو كوومو، تسجيل أكثر من 5000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولاية خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.وبتسجيل هذا العدد من الإصابات، ارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس في الولاية إلى أكثر من 30 ألف حالة كما سجلت نيويورك 285 حالة وفاة حتى اليوم، وتعد الولاية الأكثر تسجيلا لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وأعلنتها السلطات سابقا منطقة كوارث.// انتهى //00:04ت م0238

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