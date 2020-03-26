السعودية اليوم / المواطنون والمقيمون في منطقة الباحة يلتزمون بأمر منع التجول



الباحة 01 شعبان 1441هـ الموافق 25 مارس 2020م واس

التزم المواطنون المقيمون في منطقة الباحة بأمر منع التجول، مشيدين بهذا الأمر الذي يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على سلامة المواطن والمقيم والحد من انتشار

وشهدت طرق وشوارع مدينة الباحة ومحافظاتها خلوها من المارة في ظل التواجد الأمني الحريص على سلامة الجميع، فيما أبدى المواطنين والمقيمين تجاوباً وانضباطية خلال ساعات منع التجول، استشعاراً بمسؤولياتهم الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة الرشيدة، لاحتواء فيروس كورونا المستجد والوقاية منه والحد من انتشاره.

كاميرا "واس" حضرت لتوثيق انضباطية وتجاوب المجتمع خلال ساعات تطبيق منع التجول، وخلو شوارع مدينة الباحة من المركبات والمارة.

// انتهى //

23:51ت م

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الباحة 01 شعبان 1441هـ الموافق 25 مارس 2020م واسالتزم المواطنون المقيمون في منطقة الباحة بأمر منع التجول، مشيدين بهذا الأمر الذي يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على سلامة المواطن والمقيم والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وشهدت طرق وشوارع مدينة الباحة ومحافظاتها خلوها من المارة في ظل التواجد الأمني الحريص على سلامة الجميع، فيما أبدى المواطنين والمقيمين تجاوباً وانضباطية خلال ساعات منع التجول، استشعاراً بمسؤولياتهم الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة الرشيدة، لاحتواء فيروس كورونا المستجد والوقاية منه والحد من انتشاره.كاميرا "واس" حضرت لتوثيق انضباطية وتجاوب المجتمع خلال ساعات تطبيق منع التجول، وخلو شوارع مدينة الباحة من المركبات والمارة.// انتهى //23:51ت م0235

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