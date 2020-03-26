السعودية اليوم / أمانة الجوف وبلدياتها تفعل " ترشيد استهلاك الطاقة " خلال فترة منع التجول



سكاكا 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس

فعًلت أمانة منطقة الجوف مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية " ترشيد استهلاك الطاقة " في أثناء ساعات منع التجول في بلديات المنطقة كافة حرصاً على ضرورة الحفاظ على البيئة والسعي لترسيخ معايير الترشيد والعمل على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية والموارد الطبيعية، ونشر رسالة الحفاظ على البيئة.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن الأمانة والبلديات التابعة اتخذت خطوات إيجابية وجادة للحد من معدلات الاستهلاك ووقف الهدر في الموارد الطبيعية من خلال الخطة التي نفذتها وأسهمت في توفير معدلات من استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية التي تعدُّ واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العالم، كما وضعت ضمن أولياتها الحفاظ على البيئة في جميع المشروعات التي تنفذها، منوهاً بأن المبادرة شملت تخفيض الإنارة بنسبة 100 في جميع الحدائق والمتنزهات، وبنسبة 50 بالطرقات والشوارع الرئيسة والفرعية .

وأكد المهندس الشرعان أن هذه المبادرة تأتي تأكيدا على التزام القطاع البلدي بمعاير الاستدامة والحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها ورفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على مقدرات الطبيعة والتقليل من التلوث من أجل إيجاد بيئة آمنة ومستقرة وصحية.

// انتهى //

23:42ت م

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