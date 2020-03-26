شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق محل قطع غيار وورش بجدة والان نبدء بالتفاصيل

سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، على حريق بمحل قطع غيار وعدد من الورش جنوب جدة دون إصابات.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات "٩١١" تلقى بلاغاً، مساء أمس، يفيد بوقوع حريق وتصاعد ألسنة اللهب من محل قطع غيار وعدد من الورش بحي مدائن الفهد وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم، وبوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن حريق في محل قطع غيار بمساحة 5*15م وعدد 6 ورش ملاصقة تضررت جزئياً وتقدر المساحة الإجمالية لنطاق الحادث بـ 15*25م، وهي ضمن مجمع ورش سيارات.

وأشار إلى أنه تم عزل الحادث عن المواقع المجاورة وإخماده بشكل تام، فيما باشر فريق التحقيق عمله لمعرفة الأسباب بالموقع دون تسجيل إصابات.