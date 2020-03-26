شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة مكة تعلن أوقات الدفن في المقابر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة التجهيز، عن مواعيد الدفن في جميع المقابر الموزعة في منطقة مكة المكرمة, تماشياً مع أمر منع التجول بالمنطقة. وأوضح مدير إدارة التجهيز عبدالله عقيل، أن هذه الإجراءات تأتي نظراً للظروف الراهنة، وتماشياً مع أمر منع التجول وإجراءات وزارة الصحة، الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد, داعياً جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة ممن لديهم حالة وفاة أن يلتزموا بالأوقات المعلنة.

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