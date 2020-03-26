شكرا لقرائتكم خبر عن تسوّق في الصباح «تبقى آمنًا» والان نبدء بالتفاصيل

• خبراء: استخدام التطبيقات الإلكترونية أفضل

مع انتشار فيروس «كورونا المستجد» على مستوى العالم، بادرت المملكة في اتخاذ إجراءات استباقية للحد من انتشاره على أراضيها، أهمها منع التجمعات بكل أشكالها، التى تعد عاملاً رئيسًا في نقل الفيروس، داعية الجميع لعدم الخروج إلا للضرورة خارج أوقات منع التجول.

وينتظر أغلب المواطنين، انتهاء فترة منع التجول الليلية للخروج إلى التسوق.. الأمر الذى دفع خبراء للتحذير من الخروج إلى مراكز التسوق بشكل كبير؛ مما يشكل خطورة على سلامة المواطنين، مقدمين بعض نصائح التسوق للمواطنين والمقيمين، أولها، التسوق في الفترة الصباحية، من الساعة الـ 6 وحتى 11 صباحاً مما يخفف من الازدحام.

ونصح الخبراء بضرورة، الابتعاد عن التجمعات قدر الإمكان، إلى جانب استخدام التطبيقات الإلكترونية في التسوق، التى تسهل عملية الشراء في أي وقت.

وشدد الخبراء، على ضرورة استخدام وسائل الوقاية خلال عملية التسوق، وفق توجيهات وزارة الصحة، مما يحقق أهداف الحملة التوعوية في تخفيف الآثار السلبية.