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أمانة العاصمة المقدسة تعلن أغلاق المقابر وتحديد أوقات الدفن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة أعلنت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة التجهيز ، عن مواعيد الدفن في جميع مقابرها الموزعة في منطقة مكه حيث تبدأ من الساعة السادسة صباحا حتى الثانية ظهرًا وذلك تماشيًا مع قرار حضر التجول بالمنطقة . وقال مدير إدارة التجهيز الاستاذ عبدالله عقيل إن هذه الإجراءات تأتي نظرا للظروف الراهنة وتماشيا مع قرار حضر التجول في المنطقة وإجراءات وزارة الصحة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد . ودعا جميع المواطنين والمقيمين بمنطقة مكة لمن لديهم حاله وفاة أن يلتزمو بالأوقات المعلنة .



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