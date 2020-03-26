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أعلنت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة التجهيز مواعيد الدفن في جميع مقابرها الموزعة في منطقة مكة، التي تبدأ من الساعة السادسة صباحًا حتى الثانية ظهرًا؛ وذلك تماشيًا مع قرار منع التجول بالمنطقة.
وقال مدير إدارة التجهيز عبدالله عقيل إن هذه الإجراءات تأتي نظرًا للظروف الراهنة، وتماشيًا مع قرار منع التجول في المنطقة، وإجراءات وزارة الصحة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة إغلاق المقابر منع التجول فيروس كورونا الجديد
أمانة العاصمة المقدسة تعلن إغلاق المقابر بالمنطقة وتحديد أوقات الدفنهادي العصيمي الخليج 365 2020-03-26
أعلنت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة التجهيز مواعيد الدفن في جميع مقابرها الموزعة في منطقة مكة، التي تبدأ من الساعة السادسة صباحًا حتى الثانية ظهرًا؛ وذلك تماشيًا مع قرار منع التجول بالمنطقة.
وقال مدير إدارة التجهيز عبدالله عقيل إن هذه الإجراءات تأتي نظرًا للظروف الراهنة، وتماشيًا مع قرار منع التجول في المنطقة، وإجراءات وزارة الصحة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
12:35 AM
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
01:02 AM
تبدأ من السادسة صباحًا حتى الثانية ظهرًا تماشيًا مع قرار منع التجول
أعلنت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة التجهيز مواعيد الدفن في جميع مقابرها الموزعة في منطقة مكة، التي تبدأ من الساعة السادسة صباحًا حتى الثانية ظهرًا؛ وذلك تماشيًا مع قرار منع التجول بالمنطقة.
وقال مدير إدارة التجهيز عبدالله عقيل إن هذه الإجراءات تأتي نظرًا للظروف الراهنة، وتماشيًا مع قرار منع التجول في المنطقة، وإجراءات وزارة الصحة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
، أمانة العاصمة المقدسة تعلن إغلاق المقابر بالمنطقة وتحديد أوقات الدفن ،
المصدر : الخليج 365
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