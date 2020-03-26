، ضَبْط مقيم يبصق على عربات التسوُّق بمجمع تجاري شرق مكة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
علمت "الخليج 365" بأن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة ضبطت مقيمًا من جنسية عربية بعد ورود بلاغ من مواطن عن قيامه بوضع بصاق داخل مجمع تجاري شرق مكة المكرمة.
وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الموحدة 911 بلاغًا عن قيام وافد بالبصق على عربات التسوق في أحد المجمعات التجارية شرق مكة مساء أمس.
وباشرت دوريات الأمن الواقعة، وضبطت المقيم، وأحالته إلى مركز شرطة الشرائع، الذي بدوره أحاله بعد أخذ أقواله إلى أحد مستشفيات العاصمة المقدسة برفقة فرقة من الهلال الأحمر للقيام بإجراء الفحص الطبي عليه.
يُذكر أن هذه هي الواقعة الثانية؛ إذ تم ضبط وافد يقوم بالبصق على عربات التسوق بأحد المراكز في محافظة بلجرشي التابعة لمنطقة مكة المكرمة.
ضَبْط مقيم يبصق على عربات التسوُّق بمجمع تجاري شرق مكةأحمد العبدالله الخليج 365 2020-03-26
علمت "الخليج 365" بأن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة ضبطت مقيمًا من جنسية عربية بعد ورود بلاغ من مواطن عن قيامه بوضع بصاق داخل مجمع تجاري شرق مكة المكرمة.
وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الموحدة 911 بلاغًا عن قيام وافد بالبصق على عربات التسوق في أحد المجمعات التجارية شرق مكة مساء أمس.
وباشرت دوريات الأمن الواقعة، وضبطت المقيم، وأحالته إلى مركز شرطة الشرائع، الذي بدوره أحاله بعد أخذ أقواله إلى أحد مستشفيات العاصمة المقدسة برفقة فرقة من الهلال الأحمر للقيام بإجراء الفحص الطبي عليه.
يُذكر أن هذه هي الواقعة الثانية؛ إذ تم ضبط وافد يقوم بالبصق على عربات التسوق بأحد المراكز في محافظة بلجرشي التابعة لمنطقة مكة المكرمة.
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
12:24 AM
رصده أحد المواطنين وتقدَّم ببلاغ ضده إلى الجهات الأمنية
علمت "الخليج 365" بأن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة ضبطت مقيمًا من جنسية عربية بعد ورود بلاغ من مواطن عن قيامه بوضع بصاق داخل مجمع تجاري شرق مكة المكرمة.
وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الموحدة 911 بلاغًا عن قيام وافد بالبصق على عربات التسوق في أحد المجمعات التجارية شرق مكة مساء أمس.
وباشرت دوريات الأمن الواقعة، وضبطت المقيم، وأحالته إلى مركز شرطة الشرائع، الذي بدوره أحاله بعد أخذ أقواله إلى أحد مستشفيات العاصمة المقدسة برفقة فرقة من الهلال الأحمر للقيام بإجراء الفحص الطبي عليه.
يُذكر أن هذه هي الواقعة الثانية؛ إذ تم ضبط وافد يقوم بالبصق على عربات التسوق بأحد المراكز في محافظة بلجرشي التابعة لمنطقة مكة المكرمة.
، ضَبْط مقيم يبصق على عربات التسوُّق بمجمع تجاري شرق مكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر ضَبْط مقيم يبصق على عربات التسوُّق بمجمع تجاري شرق مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.