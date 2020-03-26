، ضَبْط مقيم يبصق على عربات التسوُّق بمجمع تجاري شرق مكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - رصده أحد المواطنين وتقدَّم ببلاغ ضده إلى الجهات الأمنية

علمت "الخليج 365" بأن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة ضبطت مقيمًا من جنسية عربية بعد ورود بلاغ من مواطن عن قيامه بوضع بصاق داخل مجمع تجاري شرق مكة المكرمة.

وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الموحدة 911 بلاغًا عن قيام وافد بالبصق على عربات التسوق في أحد المجمعات التجارية شرق مكة مساء أمس.

وباشرت دوريات الأمن الواقعة، وضبطت المقيم، وأحالته إلى مركز شرطة الشرائع، الذي بدوره أحاله بعد أخذ أقواله إلى أحد مستشفيات العاصمة المقدسة برفقة فرقة من الهلال الأحمر للقيام بإجراء الفحص الطبي عليه.

يُذكر أن هذه هي الواقعة الثانية؛ إذ تم ضبط وافد يقوم بالبصق على عربات التسوق بأحد المراكز في محافظة بلجرشي التابعة لمنطقة مكة المكرمة.