، أمير الرياض يوجِّه باتخاذ إجراءات وقائية من "كورونا" بأجهزة الصراف الآلي ،

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وجَّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، باتخاذ إجراءات وتدابير وقائية للتعامل مع فيروس كورونا بأجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك، وضرورة تعقيمها، وضمانة سلامتها.
جاء ذلك في برقية، وجَّهها سموه لمحافظ مؤسسة النقد السعودي، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على الجميع الصحة والعافية، وعلى بلادنا الأمن والاستقرار.الرياض أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر الصراف الآلي فيروس كورونا الجديد
أمير الرياض يوجِّه باتخاذ إجراءات وقائية من "كورونا" بأجهزة الصراف الآليوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-26
وجَّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، باتخاذ إجراءات وتدابير وقائية للتعامل مع فيروس كورونا بأجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك، وضرورة تعقيمها، وضمانة سلامتها.
جاء ذلك في برقية، وجَّهها سموه لمحافظ مؤسسة النقد السعودي، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على الجميع الصحة والعافية، وعلى بلادنا الأمن والاستقرار.
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
12:16 AM
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
01:01 AM
أكد في برقية لمحافظ النقد السعودي ضرورة تعقيمها وضمانة سلامتها
وجَّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، باتخاذ إجراءات وتدابير وقائية للتعامل مع فيروس كورونا بأجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك، وضرورة تعقيمها، وضمانة سلامتها.
جاء ذلك في برقية، وجَّهها سموه لمحافظ مؤسسة النقد السعودي، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على الجميع الصحة والعافية، وعلى بلادنا الأمن والاستقرار.
، أمير الرياض يوجِّه باتخاذ إجراءات وقائية من "كورونا" بأجهزة الصراف الآلي ،
المصدر : الخليج 365
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