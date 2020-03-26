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حث البيت الأبيض في بيانٍ صادر عنه، اليوم الأربعاء، المغادرين لنيويورك، على عزل أنفسهم لمدة 14 يوماً، لوقف تفشي فيروس كورونا.
وفي التفاصيل، قالت المسؤولة الطبية بوزارة الخارجية الأميركية ديبورا بيركس، في تصريح رسمي حول هذا الشأن: "ينبغي على الجميع في نيويورك الالتزام بالحجر الصحي للـ14 يوماً القادمة لضمان عدم انتقال الفيروس للآخرين".
ووفق أرقام سابقة صادرة عن جامعة جونز هوبكينز الأميركية، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 46 ألف و481 إصابة، فيما وصلت الوفيات إلى 593 حالة.
البيت الأبيض نيويورك العزل فيروس كورونا الجديد
البيت الأبيض يحث المغادرين لنيويورك على عزل أنفسهم 14 يوماً لوقف تفشى كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-26
حث البيت الأبيض في بيانٍ صادر عنه، اليوم الأربعاء، المغادرين لنيويورك، على عزل أنفسهم لمدة 14 يوماً، لوقف تفشي فيروس كورونا.
وفي التفاصيل، قالت المسؤولة الطبية بوزارة الخارجية الأميركية ديبورا بيركس، في تصريح رسمي حول هذا الشأن: "ينبغي على الجميع في نيويورك الالتزام بالحجر الصحي للـ14 يوماً القادمة لضمان عدم انتقال الفيروس للآخرين".
ووفق أرقام سابقة صادرة عن جامعة جونز هوبكينز الأميركية، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 46 ألف و481 إصابة، فيما وصلت الوفيات إلى 593 حالة.
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
12:36 AM
عدد الإصابات بالفيروس بأمريكا ارتفع إلى 46481 إصابة والوفيات إلى 593 حالة
حث البيت الأبيض في بيانٍ صادر عنه، اليوم الأربعاء، المغادرين لنيويورك، على عزل أنفسهم لمدة 14 يوماً، لوقف تفشي فيروس كورونا.
وفي التفاصيل، قالت المسؤولة الطبية بوزارة الخارجية الأميركية ديبورا بيركس، في تصريح رسمي حول هذا الشأن: "ينبغي على الجميع في نيويورك الالتزام بالحجر الصحي للـ14 يوماً القادمة لضمان عدم انتقال الفيروس للآخرين".
ووفق أرقام سابقة صادرة عن جامعة جونز هوبكينز الأميركية، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 46 ألف و481 إصابة، فيما وصلت الوفيات إلى 593 حالة.
، البيت الأبيض يحث المغادرين لنيويورك على عزل أنفسهم 14 يوماً لوقف تفشى كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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