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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 دقائق - 12:10 صباحًا, 26 مارس 2020 م المناطق - الرياض قال خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في هذا الوقت الحرج الذي يواجه فيه العالم جائحة كورونا المستجد، التي تؤثر على الإنسان والأنظمة الصحية والاقتصاد العالمي، نجتمع بمجموعة العشرين في قمة استثنائية.

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | الملك سلمان: نجتمع بمجموعة العشرين للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا وتوحد جهودنا لمواجهة الوباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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