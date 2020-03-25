شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يوجه بإجراءات وقائية بأجهزة الصراف الآلي والان نبدء بالتفاصيل

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بإتخاذ إجراءات وتدابير وقائية للتعامل مع فيروس كورونا بأجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك وضرورة تعقيمها وضمانة سلامتها. جاء ذلك في برقية وجهها سموه لمحافظ مؤسسة النقد السعودي، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على الجميع الصحة والعافية وعلى بلادنا الأمن والاستقرار.

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