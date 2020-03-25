شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يوجه بفحص العاملين في الحرمين قبل دخولهم والان نبدء بالتفاصيل
معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن التعاون مع وزارة الصحة قائم على أكمل وجه، وأن التنسيق معهم مستمر لضرورة منع وصول فيروس كورونا إلى الحرمين الشريفين، وأنهم يقدمون دورا مميزا داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، من خلال عدد من الفرق الصحية المتخصصة.
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