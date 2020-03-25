شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يوجه بفحص العاملين في الحرمين قبل دخولهم والان نبدء بالتفاصيل

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة برفع مستوى الإجراءات الاحترازية، والتنسيق مع وزارة الصحة لفحص جميع العاملين في الحرمين الشريفين قبل دخولهم للمسجد الحرام والمسجد النبوي لمنع وصول فيروس كورونا للحرمين الشريفين، وذلك من خلال فرق صحية متخصصة تابعة لوزارة الصحة. معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن التعاون مع وزارة الصحة قائم على أكمل وجه، وأن التنسيق معهم مستمر لضرورة منع وصول فيروس كورونا إلى الحرمين الشريفين، وأنهم يقدمون دورا مميزا داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، من خلال عدد من الفرق الصحية المتخصصة.

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