شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين: قمة «العشرين» هدفها توحيد الجهود لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف خادم الحرمين الشريفين، ـ حفظه الله ـ عبر "تويتر": "في هذا الوقت الحرج الذي يواجه فيه العالم جائحة كورونا المستجد، التي تؤثر على الإنسان والأنظمة الصحية والاقتصاد العالمي، نجتمع بمجموعة العشرين في قمة استثنائية؛ للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا، وتعزز دور حكوماتنا، وتوحد جهودنا لمواجهة هذا الوباء. حمى الله العالم من كل مكروه".
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