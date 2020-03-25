شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على متحدي «منع التجول» بعسير والان نبدء بالتفاصيل
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و يظهر فيه شخص يتحدث وهو يقود مركبته في مخالفة لأمر منع التجول، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن القبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.
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