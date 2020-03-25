مصدر سوداني: جثمان وزير الدفاع سيخضع للتشريح

قال مصدر سوداني مطلع، الأربعاء، إن جثمان وزير الدفاع الفريق أول جمال عمر سيخضع للتشريح امتثالا لمطالب أسرته.

وأكد المصدر لـ"العين الإخبارية"، أن الطائرة التي تحمل جثمان وزير الدفاع الراحل ستحط بمطار الخرطوم الدولي عند الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي.

ونوه بأنه سيكون هنالك استقبال رسمي وطابور للجنازة، ومن ثم سيخضع الجثمان للتشريح.

وأعلن المتحدث باسم الجيش السوداني العميد عامر محمد الحسن، الأربعاء، وفاة وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، إثر ذبحة صدرية مفاجئة بجوبا.

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وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن "وزير الدفاع السوداني وافته المنية، إثر تعرضه لذبحة صدرية مفاجئة بدولة جنوب السودان، حيث كان يشارك في مفاوضات بين الحكومة السودانية والجماعات المسلحة".

ومن المنتظر أن يصل جثمان عمر، اليوم، إلى الخرطوم ليواري الثرى بالعاصمة السودانية على بعد 70 كيلومترا من مسقط رأسه بمنطقة حجر العسل التي رأى فيها النور عام 1934.

وفي 23 مايو/أيار الماضي، أصدر البرهان مرسوما دستوريا عيّن بموجبه جمال عمر عضوا بالمجلس العسكري الانتقالي ورئيسا للجنة الأمن والدفاع بعد ترقيته لرتبة فريق أول، وذلك خلفا للجنرال مصطفى محمد مصطفى، الذي تقدم باستقالته من المجلس.

وتدرج الفريق أول جمال عمر في مختلف المناصب وتولى موقع أمين عام وزارة الدفاع.

وفي 6 سبتمبر/أيلول 2019 لم تتفاجأ الأوساط السودانية بتعيينه وزيرا للدفاع في الحكومة الانتقالية، لكونه من بين أبرز وأقدم ضباط القوات المسلحة الموجودين في الخدمة العسكرية.