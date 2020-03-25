ثلث المستهلكين بألمانيا زادوا من مخزونهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كولونيا
كشف استطلاع للرأي أن ثلث المستهلكين في ألمانيا زادوا من مخزونهم من المواد الغذائية الأسبوع الماضي بسبب أزمة وباء كورونا.
وأظهر استطلاع أجراه معهد كولونيا للأبحاث التجارية، أن واحدا من بين كل ستة ألمان زاد من مخزونه من مستلزمات النظافة.
وبحسب التقييم فإن السبب في التكالب على الشراء هو الخوف من عدم القدرة على التسوق بسبب الوباء، حيث يعتبر نحو ثلث من شملهم الاستطلاع إمكانات التسوق المقيدة في إطار أزمة كورونا فقدانا للحرية.
وذكر المعهد أن التجارة الالكترونية لم تستفد كثيرا من هذه الأزمة.
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