شكرا لقرائتكم خبر

3 جثث متجمدة في أفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عثرت السلطات المحلية في إقليم باكتيا جنوب شرق أفغانستان على جثث لثلاثة أشخاص من مسلحي حركة طالبان، والذين لقوا حتفهم إثر تجمدهم في جبل بمنطقة زازاي أريوب.

وذكرت الحكومة الإقليمية في بيان أنه تم العثور على جثث المسلحين الثلاثة في جبل «شين كوند»، وتابع البيان أن أحد المسلحين الثلاثة كان يشارك في تصنيع عبوات ناسفة، ولم تعلق حركة طالبان على البيان.