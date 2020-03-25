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ليبيا تعلن عن أول إصابة مؤكدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - طرابلس

بدأت وزارة الصحة الليبية تنفيذ حزمة من الإجراءات الجديدة بعد اكتشاف أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال وكيل الوزارة محمد هيثم إن الجهاز الطبي العسكري سيوفر للوزارة سيارات لأطباء سيوزعون على البلديات والمناطق لمناظرة الحالات المشتبه بها في منازلهم، حسب بيان وزارة الصحة الليبية.

وأكد أن كل الإجراءات الوقائية ستفرض بحزم، كما ستوفر جميع الإمكانات والاحتياجات الطبية، منوها بأن الوزارة تعمل على وضع خطة فيما يتعلق بالتعامل مع المخالطين للحالات، وأيضا تراجع مع البلديات حالة الاستجابة إذا ما اكتشفت إصابة بالفيروس.