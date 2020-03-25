شكرا لقرائتكم فيديو.. إجراءات احترازية في عسير بالسعودية ضد كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كشف أمين أمانة منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي لـ"العربية.نت" عن أبرز الإجراءات التي قامت بها الأمانة احترازاً من فيروس كورونا الجديد.
وأكد الدكتور الحميدي أن الأمانة نفذت حملات توعية وتثقيف لجميع العاملين، للتقيد بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات علاوة على عملية التطهير والتعقيم المستمر وتوفير كافة ما يلزم للعاملين للمحافظة على سلامتهم.
وأضاف أن تلك الإجراءات الوقائية السريعة وبشكل مكثف على تلك المنشآت، جاءت كإجراء احترازي حفاظًا على الصحة العامة من تفشي فيروس كورونا بمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، حيث جرى تنفيذ الحملات بمساندة طواقم وكوادر متخصصة.
وأشار إلى أن الأمانة نفذت العديد من المبادرات، آخرها مبادرة "ترشيد استهلاك الطاقة"، بخفض حدة الإضاءة في الشوارع والحدائق العامة أثناء حظر التجول.
وكانت أمانة عسير قد دشنت نافذة تواصل إلكتروني مباشر للعملاء مع الأمين عبر تطبيق الزوم، ومن خلال تلقي الاتصالات الهاتفية يومياً، ويتم تحديد المواعيد عبر الرقم المخصص على تطبيق الواتساب.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | فيديو.. إجراءات احترازية في عسير بالسعودية ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.