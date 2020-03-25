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كشفت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد، بينها خمس حالات قادمة من الخارج، وثماني حالات لدى أشخاص خالطوا المرضى، وبذلك يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في السنغال إلى 99 إصابة.
وأعلنت السلطات الصحية الغانية اليوم، عن تسجيل 15 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي لمصابي هذا الوباء إلى 68 حالة، بينها حالتا وفاة.
وكانت غانا قد أعلنت عن إغلاق حدودها أمام المسافرين القادمين من أي دولة تشهد أكثر من 200 حالة إصابة بفيروس كورونا.
ودعت مواطنيها القادمين من الخارج إلى عزل أنفسهم لمدة 14 يوماً لدى وصولهم للبلاد للحد من انتشار الفيروس.
السنغال غانا فيروس كورونا الجديد
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 11:58 PM
تسجيل 15 إصابة جديدة في غانا والإجمالي يرتفع إلى 68 حالة بينها حالتا وفاة
كشفت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد، بينها خمس حالات قادمة من الخارج، وثماني حالات لدى أشخاص خالطوا المرضى، وبذلك يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في السنغال إلى 99 إصابة.
وأعلنت السلطات الصحية الغانية اليوم، عن تسجيل 15 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي لمصابي هذا الوباء إلى 68 حالة، بينها حالتا وفاة.
وكانت غانا قد أعلنت عن إغلاق حدودها أمام المسافرين القادمين من أي دولة تشهد أكثر من 200 حالة إصابة بفيروس كورونا.
ودعت مواطنيها القادمين من الخارج إلى عزل أنفسهم لمدة 14 يوماً لدى وصولهم للبلاد للحد من انتشار الفيروس.
، السنغال تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 99 شخصاً ،
المصدر : الخليج 365
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