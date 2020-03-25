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سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم على حريق بمحل قطع غيار و 6 ورش بجنوب المحافظة.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات ٩١١ تلقى بلاغًا عند الساعة (19:48) من مساء اليوم الأربعاء، عن تصاعد ألسنة اللهب من محل قطع غيار وعدد من الورش بحي مدائن الفهد، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم.
وأضاف: عند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة حريق في محل قطع غيار بمساحة 5*15م و 6 ورش ملاصقة تضررت جزئيًا وتقدر المساحة الإجمالية لنطاق الحادث بـ 15*25م وهي ضمن مجمع ورش سيارات وتم بحمد الله عزل الحادث عن المواقع المجاورة وإخماده بشكل تام.
وأشار إلى أن فريق التحقيق باشر عمله لمعرفة الأسباب بالموقع، نافيًا تسجيل أي إصابات، ولله الحمد.
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 11:51 PM
فريق التحقيق باشر عمله.. و"القرني": لا إصابات"مدني جدة" يسيطر على حريق في 6 ورش بمدائن الفهد
سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم على حريق بمحل قطع غيار و 6 ورش بجنوب المحافظة.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات ٩١١ تلقى بلاغًا عند الساعة (19:48) من مساء اليوم الأربعاء، عن تصاعد ألسنة اللهب من محل قطع غيار وعدد من الورش بحي مدائن الفهد، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم.
وأضاف: عند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة حريق في محل قطع غيار بمساحة 5*15م و 6 ورش ملاصقة تضررت جزئيًا وتقدر المساحة الإجمالية لنطاق الحادث بـ 15*25م وهي ضمن مجمع ورش سيارات وتم بحمد الله عزل الحادث عن المواقع المجاورة وإخماده بشكل تام.
وأشار إلى أن فريق التحقيق باشر عمله لمعرفة الأسباب بالموقع، نافيًا تسجيل أي إصابات، ولله الحمد.
، "مدني جدة" يسيطر على حريق في 6 ورش بمدائن الفهد ،
المصدر : الخليج 365
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