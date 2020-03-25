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شهدت شوارع وطرق وأنفاق العزيزية بمكة المكرمة خلوًا تامًا من المركبات وأي حركة مشاة؛ تطبيقًا والتزامًا بقرار منع التجول في يومه الثالث.
"الخليج 365" وثقت جانبًا من مشاركة أربع جهات أمنية ممثلة بمرور العاصمة المقدسة، ودوريات الأمن، وقوات الطوارئ، والحرس الوطني.
وانتشرت الجهات الأمنية في الطرق الرئيسة وتمركزت في عددٍ من النقاط لرصد أي مخالفات لقرار المنع، والذي أكد حرص وتعاون أهالي مكة للتوجيهات الصادرة في قرار المنع.
فيروس كورونا الجديد منع التجول
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 11:42 PM
4 جهات أمنية تمشط المواقع.. والأهالي ملتزمون بالقرارشاهد.. أنفاق وشوارع "عزيزية مكة" من دون أي حركة للمركبات أو المشاة
شهدت شوارع وطرق وأنفاق العزيزية بمكة المكرمة خلوًا تامًا من المركبات وأي حركة مشاة؛ تطبيقًا والتزامًا بقرار منع التجول في يومه الثالث.
"الخليج 365" وثقت جانبًا من مشاركة أربع جهات أمنية ممثلة بمرور العاصمة المقدسة، ودوريات الأمن، وقوات الطوارئ، والحرس الوطني.
وانتشرت الجهات الأمنية في الطرق الرئيسة وتمركزت في عددٍ من النقاط لرصد أي مخالفات لقرار المنع، والذي أكد حرص وتعاون أهالي مكة للتوجيهات الصادرة في قرار المنع.
، شاهد.. أنفاق وشوارع "عزيزية مكة" من دون أي حركة للمركبات أو المشاة ،
المصدر : الخليج 365
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