، شاهد.. أنفاق وشوارع "عزيزية مكة" من دون أي حركة للمركبات أو المشاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - 4 جهات أمنية تمشط المواقع.. والأهالي ملتزمون بالقرار

شهدت شوارع وطرق وأنفاق العزيزية بمكة المكرمة خلوًا تامًا من المركبات وأي حركة مشاة؛ تطبيقًا والتزامًا بقرار منع التجول في يومه الثالث.

"الخليج 365" وثقت جانبًا من مشاركة أربع جهات أمنية ممثلة بمرور العاصمة المقدسة، ودوريات الأمن، وقوات الطوارئ، والحرس الوطني.

وانتشرت الجهات الأمنية في الطرق الرئيسة وتمركزت في عددٍ من النقاط لرصد أي مخالفات لقرار المنع، والذي أكد حرص وتعاون أهالي مكة للتوجيهات الصادرة في قرار المنع.

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