شكرا لمتابعة خبر عن بالصورة.. أجواء المملكة خالية من الطيران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشفت صور مباشرة من موقع رادار الرحلات"flightradar24" المتخصص في رصد حركة الملاحة الجوية، مساء اليوم الأربعاء خلو أجواء المملكة من رحلات الطيران، وذلك تزامنا مع قرار تعليق الرحلات الجوية.

وكانت حكومة المملكة قد قررت تعليق الطيران من وإلى عدة دول، إضافة إلى الطيران الداخلي، للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

ويذكر أن حركة الطيران العالمية في انخفاض في استعداد الدول لاتخاذ قرارات قادمة.