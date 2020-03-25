الدفاع المدني تحذر من القفازات ومعقم اليدين: «مواد قابلة للاشتعال»

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من الاستخدام الخاطىء لمعقم اليدين، والذي قد يتسبب في أضرار كبيرة. حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من الاستخدام الخاطىء لمعقم اليدين، والذي قد يتسبب في أضرار كبيرة. وأوضحت المديرية خلال تغريدة عبر «تويتر»، أن القفازات وعلبة معقم اليدين مواد قابلة للاشتعال ويلزم عند استخدامها الابتعاد عن مصادر اللهب والحرارة.

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