شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الداخلية: المزارعين من ضمن الفئات المستثناة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أن وزارة الداخلية وضعت رقم 999 لكافة مناطق المملكة للاستفسار عن الفئات المستثناة. أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أن وزارة الداخلية وضعت رقم 999 لكافة مناطق المملكة للاستفسار عن الفئات المستثناة. وأوضح في تصريحات لوكالة الأنباء " واس " ، أن المزارعين من ضمن الفئات المستثناة. Advertisements وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية ، أن الجهات الامنية رصدت التزاماً عالياً من المواطنين والمقيمين في منع التجول. ولفت الشلهوب إلى أن الإجراءات الاحترازية الجديدة التي أعلن عنها اليوم ستبدأ عملية تطبيقها ابتداءً من يوم غد الخميس، مبينا أن مخالفة منع التجول تُسجّل على الشخص وليس على المركبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. متحدث الداخلية: المزارعين من ضمن الفئات المستثناة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.