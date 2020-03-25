الجهات الأمنية تلقي القبض على شاب عشريني بسبب هذا المقطع

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ألقت الجهات الأمنية القبض على شاب عشريني قام بمخالفة الأوامر في أوقات حظر التجول و علاوة على ذلك قام بتصوير الحدث لتعطيل رجل الأمن عن أداء مهامهم.





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