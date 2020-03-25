النيابة العامة تحقق مع شهيرة بمواقع التواصل خالفت تعليمات الافصاح بشأن كورونا

تحقق النيابة العامة مع إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي لمخالفاتها لتعليمات الإفصاح الصادرة من الجهة المختصة ومخالطتها لحالات مصابة بفيروس كورونا، ثم إعادت مخالطة آخرين أصحاء في جهات حكومية، والتحقيق جارِ عن طريقة دخولها لهذه الجهات والمتسبب في ذلك.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيق جارِ عن طريقة دخولها لهذه الجهات ومن المتسبب في دخولها، فيما يأتي ذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تباشرها الجهات ذات الصلة، بشأن فيروس كورونا المستتجد.

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