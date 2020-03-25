مصادر لـ«عاجل»: وزير التعليم يوجه بتشكيل لجان للتحقيق بالمخالفات الفكرية في الجامعات

كشفت مصادر، لـ«عاجل»، أن وزير التعليم وجه بتشكيل لجنة بكل جامعة تتولى التحقيق في أي مخالفة فكرية أو الدعوة أو التأييد أو التعاطف مع فكر أو منهج التيارات المنحرفة والمتطرفة.

وأكدت المصادر، أن التوجيه تضمن إسناد رئاسة اللجنة لأحد وكلاء الجامعة، بالإضافة لأربع عضويات من ضمنها رئيس وحدة التوعية الفكرية في الجامعة.

وتضمن التوجيه، أن تتولى اللجنة مهام من ضمنها التحقيق في جميع ما يصدر عن منسوبي الجامعة من مخالفات فكرية أو الدعوة أو التأييد أو التعاطف مع فكر أو منهج من التيارات المنحرفة والمتطرفة، سواء أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين أو غيرهما من منسوبي الجامعة.

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وأضافت المصادر، أن التحقيق مع المخالفين سيتم بناء على تكليف للجنة من مدير الجامعة، وأن يتم تدوين محاضر التحقيق خطيًا.

كما اشتمل التوجيه، أن تحيل وحدة التوعية الفكرية وإدارة الإعلام والاتصال بالجامعة جميع ما يتم رصده من مخالفات فكرية وسلوكية في الجامعة إلى هذه اللجنة؛ لاتخاذ الإجراء حيالها مع إحاطة مركز الوعي الفكري في الوزارة بجميع المخالفات المرصودة.

وتقوم اللجنة برفع نتائج التحقيق ومرئياتها، لمدير الجامعة الذي بدوره يرفعها لنائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار لتقييمها وإحالتها لمركز الوعي الفكري لإكمال اللازم.

