الأمن العام: تقديم فترة منع التجول بمكة المكرمة لا يشمل محافظاتها

أوضح الأمن العام أن تقديم فترة منع التجول لمكة المكرمة ( العاصمة المقدسة ) لا يشمل المحافظات التابعة للمنطقة .
من جانبه قال المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، إن منع التجول في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة سيبدءًا من الساعة الثالثة عصر غد الخميس، وستتولى مراكز الضبط منع الدخول والخروج في تلك المناطق وباقي مناطق المملكة.
وجدد متحدث الداخلية، خلال المؤتمر الصحفي، بشأن مستجدات الإجراءات الاحترازية حول فيروس كورونا، التأكيد على أن التزام المواطنين بأمر منع التجول سيكون له أكبر الأثر في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
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