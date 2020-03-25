ضبط  4 ملايين كمامة أخفتها منشأة مخالفة عن هيئة الغذاء والدواء

ضبطت الفِرَق الرقابية بمنطقة مكة المكرمة منشأة مخالفة خَزّنت أربعة ملايين وثلاثمائة وعشرة آلاف كمامة بهدف بيعها لاحقًا بأسعار مغالى فيها.

وبالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، ومن خلال تحرياتها ضبطت الفِرَق الرقابية بمدينة جدة، المنشأة التي قامت بتخرين الكمامات دون إبلاغ هيئة الغذاء والدواء بالكميات المضبوطة.

وخلال الجولات تبين مزاولة تلك المنشأة لنشاط مخالف للسجل التجاري وغير مصرح به من قبل هيئة الغذاء والدواء، وبناء عليه تمت مصادرة الكميات لتوزيعها على الأسواق، وإيقاع العقوبات اللازمة بحق المنشأة وإحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقها.

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وحذرت وزارة التجارة جميع المستوردين المخالفين الذين يخزنون كميات كبيرة بهدف بيعها لاحقُا من هذه الممارسات، ودعتهم إلى ضخ الكميات بالسوق حسب التنسيق مع الهيئة.

كما دعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق بلاغ تجاري أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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