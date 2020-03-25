200 طالب يتيم يواصلون التعليم عن بعد في دور الإيواء بالرياض

مكنت دور الإيواء الاجتماعية للأيتام التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، نحو 200 طالب وطالبة من فئة الأيتام المشمولين بالرعاية داخلها من متابعة دراستهم عن بُعد.

وجاء ذلك من خلال توفير كل وسائل التعليم الحديثة التي تتيح لهم الحصول على المواد التعليمية والدروس اليومية بكل سهولة أثناء فترة تعليق الدراسة، والتي جاءت ضمن التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير عام فرع الموارد والتنمية بالرياض الدكتور يوسف بن مسفر السيالي، إن إجراءات تفعيل عملية التعليم عن بعد شملت جميع دور الحضانة والتربية الاجتماعية للأيتام من الجنسين في منطقة الرياض ومحافظاتها ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدور الإيوائية للتعامل مع الظروف الطارئة التي تشهدها البلاد.

وأضاف السيالي، أنه جرى تجهيز كل الوسائل والسبل الحديثة واللازمة لمواكبة العملية التعليمية عن بُعد في جميع مراحل التعليم؛ عبر الإنترنت وقنوات البث التليفزيوني والأجهزة الإلكترونية المتنقلة داخل الدور، لافتًا إلى أن كل هذا يتم في أجواء تضمن للمستفيدين تلقي الدروس والمحاضرات اليومية والتواصل مع الكادر التعليمي بالمدارس والجامعات دون أية معوقات، وتحت إشراف الكادر الاجتماعي والنفسي العامل معهم، والذي يحرص على متابعة سير عملية التعليم عن بُعد، بالإضافة إلى متابعة أنواع الرعاية الأخرى.

وقدًم السيالي شكره لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جهودها المبذولة لخدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا في كل المجالات، وفي كل الظروف، كما قدم شكره لوزارة التعليم على جهودها الملموسة في تقديم المناهج الابتكارية والمسارات التعليمية البديلة؛ عبر منصاتها المتعددة للتغلب على تعليق الدراسة والوقوف مع الدولة في هذه الأزمة.