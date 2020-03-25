ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي

تلقَّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وعبر ولي العهد ووزير الخارجية الأمريكي، عن القلق إزاء تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم وضرورة تكاتف الجهود لاحتواء هذا الوباء.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض الجهود المبذولة للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وعبر وزير الخارجية الأمريكي، عن الشكر لولي العهد على استمرار شراكة المملكة في مواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة.

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