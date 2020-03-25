الداخلية: مراكز الضبط الأمني ستتولى منع الدخول والخروج من المناطق

قال المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، إن منع التجول في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة سيبدءًا من الساعة الثالثة عصر غد الخميس، وستتولى مراكز الضبط منع الدخول والخروج في تلك المناطق وباقي مناطق المملكة.

وجدد متحدث الداخلية، خلال المؤتمر الصحفي، بشأن مستجدات الإجراءات الاحترازية حول فيروس كورونا، التأكيد على أن التزام المواطنين بأمر منع التجول سيكون له أكبر الأثر في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتابع: ندعو إلى تنفيذ خطة منع التجول لمنع تفشي الفيروس ونواصل فرض منع التجوال بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والحرس الوطني، مشيرًا إلى أن هناك التزام عال من المواطن والمقيم بشأن منع التجول وهذا يبشر بأنه كلما تم الالتزام بالتباعد زادت مقاومة انتشار الفيروس في كل مواقع المملكة.

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