مجتاز وغير مجتاز بدلا من المعدل التراكمي الجامعي والاختبارات بـBlackboard

فيما لا تزال الصورة ضبابية لدى طلاب وطالبات الجامعات السعودية بشأن حسم مصير «الترم» الدراسي نظراً لتفاوت قرارات الجامعات والكليات، علمت «دوت الخليج» أن بعض الأقسام العلمية في الجامعات اجتهدت بقراراتها إلى حين صدور قرار مفصلي من وزارة التعليم، حيث وجه أحد الأقسام العلمية بجامعة الملك سعود على أن تحول نتائج جميع مقررات هذا الفصل إلى نظام التقديرات «مجتاز/غير مجتاز» في جميع المقررات ما لم يرد للجامعة توجيهات بتوحيد الآلية بين الجامعات، بينما في نجران أقر مجلس الجامعة، آلية اختبارات طلاب وطالبات الجامعة، باستمرار العملية التعليمية عن طريق «البلاك بورد» حتى نهاية الفصل الحالي، واستبدال اختبارات التقويم المستمر التقليدية بوسائل القياس والتقويم المتنوعة عن طريق «البلاك بورد»، بما يتناسب مع طبيعة كل مقرر، ويخدم مصلحة الطلاب والطالبات، وكذلك استمرار الاختبارات الفصلية التقليدية عن طريق «البلاك بورد» بآليات متنوعة تشمل اختبارات قصيرة، وواجبات، ومشاركات وبحوث، إضافة إلى تقارير وعروض تقديمية، مع أهمية التسهيل على الطلاب والطالبات والتيسير عليهم.

تنفيذ التقويم النهائي

بحسب ما اطلعت عليه «دوت الخليج» من توجيه رسمي لأحد الأقسام فإن تنفيذ التقويم النهائي يجب أن يكون بوسيلة أو وسيلتين كحد أقصى، عن طريق تقديم العروض التقديمية والمشاركات أثناء المحاضرات في الفصول الافتراضية، والتكليفات والواجبات المنزلية والأنشطة، ومنتديات النقاش، وملف الإنجاز الإلكتروني، والمشاريع العلمية والبحثية، والاختبار المنزلي، واختبار الكتاب المفتوح.

انتهاء الأعمال

بين التعميم الصادر عن القسم بجامعة الملك سعود والموجه لأعضاء هيئة التدريس الانتهاء من جميع أعمال التقويم النهائي قبل آخر موعد للاختبارات النهائية حسب التقويم الجامعي المعتمد، وفي حال صدور توجيهات عليا بإنهاء جميع أعمال الفصل الدراسي - بما فيها التقويم النهائي - قبل بداية رمضان فيكتفى بما حصل عليه الطالب ويتم تقويمه بناء عليه.

المعدل التراكمي

استغرب عدد من الطلاب النوايا المتداولة بعدم احتساب المعدل التراكمي للفصل الحالي والاكتفاء بالاجتياز من عدمه، مبينين أن بعضهم اجتهد وحصل على تقديرات ممتازة لرفع المعدل، وعدم احتسابه بعد الجهد الكبير المبذول من الظلم خصوصاً في ظل مساواتهم بالطلاب الذين قدموا الحد الأدنى للنجاح.

استقاء المعلومات

في الإطار شددت جامعة الملك عبدالعزيز على الطلاب بعدم استقاء المعلومات من «تويتر» خاصة أن 240 حرفا (عدد أحرف التغريدة) لا تغني عن التواصل المستمر مع الجامعة، مشيرة إلى أن كل الطلاب يتم التواصل معهم عن طريق الإيميل بتعليمات واضحة ومفصلة، فيما بينت أنها لم تلغ الاختبارات النهائية، وإنما تم إلغاء الاختبارات النهائية في مستويات اللغة الإنجليزية بالسنة التحضيرية فقط.

تسكين الطلاب

أضافت الجامعة: «كان لا بد من إنهاء النصف الأول من الفصل الدراسي الحالي حتى يتم تسكين الطلاب في المستويات الجديدة في النصف الثاني من الفصل الحالي، وبدون رصد درجاتهم لا تستطيع الجامعة إجراء ذلك».

الاختبارات النهائية

وجه مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي بإلغاء جميع الاختبارات النهائية المقررة مسبقاً بحسب الجدول الأكاديمي لجميع برامج الجامعة، واستكمال المناهج التعليمية من خلال قنوات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد قبل نهاية شهر شعبان وذلك في جميع برامج الجامعة، فيما تقوم الكليات بوضع خطط بديلة للاختبارات النهائية، على أن تراعي تلك الخطط التيسير على الطلبة ودعم الخريجين بما لا يتعارض مع تحقيق الأهداف ونواتج التعلم.

جامعة البترول

بدورها أكدت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن موضوع الاختبارات النهائية يحظى باهتمام الجامعة وعنايتها، وسيتم الإعلان عن الترتيبات الخاصة به متى اتضحت الرؤية حول عودة الطلبة، وستزود الجامعة طلبتها بالمستجدات أولاً بأول.

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فصول افتراضية

شرعت جامعة حائل إلى تفعيل نظام إدارة التعلّم «البلاك بورد»، وأشرفت وكالة الشؤون الأكاديمية بالجامعة حائل، على سير عملية التعليم عن بعد في مختلف كليات الجامعة عبر نظام «البلاك بورد» فبلغ عدد الفصول الافتراضية التي تم تقديمها (11417) فصلاً افتراضياً، وبلغ عدد مشاركات الطلاب والطالبات فيها (134662) مشاركة، بواقع (2648) محاضرة، وبلغ عدد ساعات المحاضرات 13140 ساعة.

منصة الفصول

دعت جامعة الحدود الشمالية الطلبة إلى متابعة حساباتهم الإلكترونية في نظام «البلاك بورد» ومنصة الفصول، حيث ستتواصل الكليات في تقديم المحاضرات في نفس مواعيدها، كما قدمت الجامعة عرضا مرئيا عن كيفية الدخول للنظام والتعامل معه.

ما هو نظام

Blackboard؟

نظام معلومات لإدارة التعليم ومتابعة الطلاب ومراقبة كفاءة العملية التعليمية في المؤسسة التعليمية

يتيح فرصا كبيرة للطلاب في أن يتواصلوا مع المقرر الدراسي خارج قاعة المحاضرات

يُطبق نظاما إلكترونيا يؤمّن أدوات متنوعة للاطلاع على محتوى المادة العلمية للمقرر

يقوم على التفاعل مع المنهج بطرق ميسرة، والتواصل مع أستاذ المقرر وبقية الطلاب المسجلين في المقرر نفسه بوسائل إلكترونية متنوعة

يساعد الطلاب على أخذ الدروس دون الذهاب إلى الجامعة

يكون الواجب والامتحان على الإنترنت

قد يذهب الطلاب للكلية أو الجامعة للاختبارات النهائية

تأسس في 1997 بواشنطن في الولايات المتحدة