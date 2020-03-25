تدريب 400 معلم وقيادي في مدارس الشراكات

برامج تدريبية
ركزت تلك البرامج التي تقدمها إدارة الشراكة مع المدارس في مؤسسة «موهبة» على تطوير وتدريب معلمي وقياديي مدارس الشراكة في عدة موضوعات، منها: علم نفس الموهبة، وإستراتيجيات تدريس مواد العلوم والرياضيات، إضافة إلى إدارة الجودة في المنظمات التعليمية، بهدف إكسابهم أفضل الممارسات في التعامل مع الطلاب الموهوبين وتطوير قدراتهم في تقديم المناهج الإثرائية للطلاب الموهوبين خلال أفضل إستراتيجيات التدريس، وتمكين المعلمين من إعداد وسائل التقويم المناسبة للطلاب الموهوبين.
وفي السياق ذاته، تواصلت للأسبوع الثاني على التوالي مبادرة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، للتعليم عن بعد، خلال تقديم برامجها التدريبية المختلفة لطلابها عبر الفصول الافتراضية على يد نخبة من المدربين، وذلك لضمان استمرار مسيرتهم التعليمية في برامجها المختلفة، وتمكينهم من مواصلة التعليم من منازلهم، بعد تعليق الدراسة في المدارس والجامعات وإيقاف معظم الأعمال، لاحتواء فيروس كورونا.
مبادرة التعليم عن بعد
1068 طالبا وطالبة
11 معلما ومعلمة
162 ساعة دراسة
6 أيام تدريبية
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